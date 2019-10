Neumann zmienia zdanie ws. koalicji z Konfederacją

Neumann pytany w środę w Polsat News, czy dla ratowania Polski przed PiS-em, Platforma byłaby gotowa utworzyć rząd razem z Konfederacją, zastrzegł, że „to jest trudne pytanie, bo musimy zobaczyć, jaki będzie na końcu efekt wejścia poszczególnych partii do parlamentu”.

- Jeżeli wejdziemy i będzie pięć partii, to będzie inny układ. Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu takiego ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią Konstytucję, praworządność, zostaną odsunięci - stwierdził jednak polityk PO.

W czwartek, po fali komentarzy na temat jego deklaracji, Neumann zmienił zdanie. „Po wyborach w sejmie powstanie większość KO, Lewica i PSL. Wierzę w to. Wspólnie będziemy naprawiać Polskę” - napisał na Twitterze.

„Nie po drodze nam jest z Konfederacją. To nie nasze wartości ani program. I nie będzie z nią żadnych koalicji” - dodał były szef klubu PO-KO w Sejmie.