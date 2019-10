Joanna Mucha: Te wybory były do wygrania

Za przegraną opozycji posłanka obwinia źle prowadzona kampanię.

- Moim zdaniem, te wybory były do wygrania dla nas jako strony opozycyjnej. My mogliśmy to wygrać - mówiła Mucha. - I tylko to, że ta kampania została przeprowadzona w taki, a nie inny sposób sprawiło, że niestety nie zostały wygrane.

Mucha, pytana, czy w związku z tym nadszedł czas rozliczenia lidera PO Grzegorza Schetyny, nie odpowiedziała wprost. Stwierdziła jedynie, że po wyborach każda partia prowadzi tego typu podsumowania i rozliczenia.