Spotkanie wyborcze Jachiry: „Blok ekshumacyjny” i quiz „czyja to kończyna”

Nagranie ze spotkaniem wyborczym Jachiry opublikowało na YouTube konto „Gazety Polskiej”. W trakcie spotkania kandydatka Koalicji Obywatelskiej uczyniła znak krzyża, mówiąc "w imię ojca i syna i brata-bliźniaka". Następnie zaprosiła zebranych do zapisania nowego "planu lekcji". Jako lekcję języka polskiego Jachira zaproponowała "analizę słów nieudacznika tysiąclecia na podstawie słów »spieprzaj dziadu«", jako matematykę - rozmowę "o liczbach urojonych Mateusza Morawieckiego". - Na biologii będzie coś dla dziewczynek - porozmawiamy o cudownym poczęciu. Na plastyce będzie też coś dla chłopców - zrobimy kukłę Żyda (...) a na historii - swastyka jako pradawny symbol szczęścia. Na informatyce nauczymy się, jak założyć fermę trolli i jak hejtować. Lubicie to, prawda? - mówiła kontrowersyjna youtuberka.

- Na WF-ie porozmawiamy, jak wygodnie leżeć krzyżem. A potem już tylko język węgierski, trzy religie i do domu - czytała z przygotowanej kartki. - Zapomniałabym o zajęciach pozalekcyjnych. Będzie to szkolenie obronne. Na ostatnich zajęciach uczyliśmy się, jak rozpoznać ciapatego, to teraz dostaniecie już ostrą amunicję. Z Bogiem, dzieci - dodała.

Jachira zaprezentowała też własny "program telewizyjny". - O 17.00 "M jak Macierewicz", telenowela smoleńska, w obsadzie (Edmund) Janniger, (Bartłomiej) Misiewicz i gościnnie aktorzy z Rosji. O godz. 18.00 transmisja z Brunatnej Góry z okazji rocznicy urodzin Hitlera. O godz. 19.30 "Paski grozy". O godz. 20.00 "Bracia na polach walki" - nowe widowisko historyczne, wysławiające zasługi braci Kaczyńskich (...) I o godz. 22.00 zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz "Czyja to kończyna". Uprzejmie informujemy, że widowisko poetyckie "Zamiana trumien" zostanie nadane w późniejszym terminie - mówiła do zgromadzonych słuchaczy. Publiczność żywiołowo przyjmowała niektóre "propozycje" Jachiry.

Nagrane spotkanie wyborcze Jachiry odbyło się 24 września 2019 w restauracji przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

Kilka dni temu o usunięcie Jachiry z listy Koalicji Obywatelskiej zaapelowali kombatanci. Youtuberka zamieściła w sieci zdjęcie zrobione przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego z plakatem o treści "Bób, hummus, włoszczyzna, vege".

