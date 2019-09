Grzegorz Schetyna: Nie odbierzemy 500+, ani nie podniesiemy wieku emerytalnego

Dojdziecie do władzy to zreformujecie 500+, podwyższycie wiek emerytalny…

Nie. Co jest dane nie zostanie zabrane. Nie odbierzemy 500+, ani nie podniesiemy wieku emerytalnego. Będziemy zachęcać Polaków do dłuższej pracy, dbać o to, żeby więcej zarabiali, będziemy zmniejszać obciążenia emerytalne…

Koalicja Obywatelska przyznaje, że nie ma swojego 500+?

Nie mamy, bo nie będziemy się licytować z PiS na rozdawnictwo. Ale mamy rozsądny plan, który najmniej zarabiającym da więcej o 614 złotych na rękę a więcej – tez po kilkaset. Ale ja nie powiem: damy 600+, bo to jest sprzeczne z odpowiedzialną i dalekowzroczną polityką. Wiem, że opłacałoby się nam uprawiać politykę typu: po nas choćby potop, ale odpowiedzialność za przyszłe pokolenia nam na to nie pozwala. Morawiecki staje się drugim Gierkiem. W tej kategorii nie zamierzamy z nim konkurować. Jest bezkonkurencyjny. Tylko przyszłych pokoleń szkoda. Nigdy nie pozwolę na wariant grecki, gdzie rządzący licytowali się z opozycją na rozdawnictwo, aż w końcu doszło do upadku finansowego kraju.

Cała rozmowa w jutrzejszej „Rzeczpospolitej” i o 21.00 na rp.pl