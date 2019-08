Kolanko: Demokratów starcie o demokrację

Wspólni kandydaci do Senatu mieli pokazać jedność opozycji. Ale "pakt" ukazał tylko jej obecny kształt.

Wybory do Senatu jeszcze nigdy nie budziły tyle emocji. Wszystko za sprawą przekonania i analiz opozycji, że jeśli w starciu z politykami PiS w okręgach senackich będzie tylko jeden kandydat, to uda się przejąć Senat nawet przegrywając Sejm. Ten pomysł krążył w Warszawie od miesięcy, a 4 czerwca postawił go jako plan opozycji Donald Tusk. To oczywiście ryzykowana idea o tyle, że tak wielki nacisk na Senat może być jednocześnie sygnałem, że opozycja uznaje wybory do Sejmu za przegrane. A samo przejęcie Senatu poza znaczeniem symbolicznym - ważnym, ale tylko symbolicznym - nie zatrzyma PiS. Poniżej dalsza część artykułu

Ale stało się coś jeszcze. W samym sercu Warszawy Koalicja Obywatelska nominowała konserwatywnego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W tle argument, że będzie on akceptowalny dla konserwatywnej części Polonii. W lewicowo-liberalnym elektoracie warszawskim zawrzało. Rezultatem tej wściekłości jest oddolna kandydatura Pawła Kasprzaka, lidera Obywateli RP. „Kandyduję w imieniu Obywateli RP ponieważ arogancko zignorowano nasz od dwóch lat powtarzany postulat wyłaniania kandydatów przeciw PiS na oczach wyborców i z ich udziałem, w procedurze, dającej choć namiastkę wyboru demokratycznym wyborcom” - napisał Kasprzak o swoim starcie. I jednocześnie zapowiada, że jeśli Ujazdowski będzie miał większe poparcie, to on się przed wyborami wycofa.