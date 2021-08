Grecja liczy straty po pożarach. „Po diabła jest UE?”

Miał pretensje do Unii, że nie dość energicznie i szybko pośpieszyła z pomocą dla kraju dotkniętego potężną klęską żywiołową. Był rozgoryczony, gdyż stracił przyjaciela, który został znaleziony martwy w swym biurze w północnych Atenach. Udusił się smogiem z pożarów wokół miasta.

Warufakis stonował swe oburzenie w niedzielę, gdy dziękował „milionom Europejczyków" za solidarność w trudnych czasach. Nie omieszkał jednak dodać, że brzydzi go apatia unijnej machiny, która wysłała do Grecji „swoje hordy", aby „obciąć emerytury, a nawet budżety straży pożarnej". Mocne słowa rozgoryczonego lewicowego polityka i ekonomisty. Zasłynął, sprzeciwiając się w przeszłości unijnemu planowi ratowania Grecji po kryzysie sprzed ponad dekady.

Unia zmobilizowała do gaszenia pożarów nie tylko w Grecji, ale i Albanii, Włoszech, Macedonii Północnej i Turcji w sumie 14 samolotów gaśniczych, 3 helikoptery, 250 wozów pożarniczych i ponad 1300 strażaków.

Większość z tego sprzętu jest zaangażowana w Grecji. Do tego dochodzi pomoc wielu krajów w ostatnich dniach. Polski konwój złożony ze 143 strażaków oraz 46 pojazdów powinien był dotrzeć do miejsca przeznaczenia w poniedziałek wieczorem. Zapotrzebowanie na pomoc Polska otrzymała za pośrednictwem UMOL. Na początku fali pożarów sprzętu brakowało. Ale w poniedziałek płomienie zwalczało już w sumie 16 samolotów oraz 50 helikopterów. Premier Kyriakos Mitsotakis podziękował tego dnia za pomoc 22 krajom, w tym 11 z UE. Polski kontyngent jest największy po francuskim, w którym znalazło się ponad 240 strażaków oraz 58 pojazdów i 3 samoloty.

Walka z żywiołem nabiera tempa. Na pomoc natury nie ma co liczyć, gdyż na ogarniętych płomieniami obszarach południowej Grecji do końca sierpnia nikt nie spodziewa się żadnych opadów deszczu.

Północna część wyspy była jeszcze w poniedziałek całkowicie odcięta wieloma pożarami. Ogień spychał strażaków oraz ochotników w kierunku morza. Czekały tam kutry i łodzie gotowe do ich ewakuacji. Wcześniej ewakuowano ponad dwa tysiące mieszkańców. Chmury dumy nad wyspą widoczne były z odległości 100 km.

W mediach pojawiły się krytyczne opinie dotyczące praktyki zalesiania piniami wyjątkowo podatnymi na ogień, zwłaszcza w zmieniających się warunkach klimatycznych. Tak jest od dziesięcioleci i mimo coraz częstszych pożarów nie zrezygnowano z tej praktyki. Pojawia się też wiele zastrzeżeń co do tolerowania budowy domów na terenach zagrożonych. Wprawdzie zabrania tego prawo budowlane, ale raz po raz samowola budowlana jest legalizowana w drodze amnestii. Dzieje się to zazwyczaj przed wyborami.