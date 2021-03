Powódź w Australii. Władze chcą ewakuować tysiące ludzi

Sydney doświadcza obecnie największej powodzi od 60 lat. Ulewny deszcz ma padać tam jeszcze przez kilka kolejnych dni.

Padające od trzech dni deszcze doprowadziły do wystąpienia wielu rzek z brzegów w Nowej Południowej Walii, co pociągnęło za sobą wezwania do masowej ewakuacji mieszkańców najbardziej zaludnionego stanu Australii.

- To będzie bardzo trudny tydzień - przyznała premier stanu, Gladys Berejiklian.

Berejiklian przyznała, że nie przypomina sobie kiedy wcześniej mieszkańcy Nowej Południowej Walii doświadczaliby tak ekstremalnych warunków pogodowych w tak krótkim czasie - dodała, nawiązując do katastrofalnej w skutkach suszy, która nawiedziła doświadczające obecnie powodzi regiony rok temu.