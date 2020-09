Japonia: Nadciąga tajfun Haishen. Milionom osób władze zalecają ewakuację

Premier Japonii Shinzo Abe zwołał nadzwyczajne posiedzenie gabinetu. Ostrzegł przed możliwymi powodziami i osuwiskami.

O godz. 15:00 czasu lokalnego Haishen znajdował się w odległości 110 km od wyspy Yakushima (archipelag Osumi-shoto) na wschodzie Japonii. Wiatr w porywach osiągał prędkość 216 kilometrów na godzinę. Do rana w południowej części trzeciej co do wielkości wyspy Japonii, Kiusiu, ma spaść do 600 mm deszczu. Władze miejscowych prefektur wydały nakaz przygotowania się do ewakuacji dla 2,5 mln mieszkańców.

W innych częściach kraju zalecenia ewakuacji wydano dla 3,5 mln osób.

Z uwagi na warunki pogodowe w Japonii odwołano 528 lotów. W poniedziałek na Kiusiu nie będą kursować superszybkie pociągi. W zagrożonych tajfunem prefekturach zamknięto kilkaset sklepów spożywczych, prace wstrzymują fabryki.

Japońska straż przybrzeżna przerwała poszukiwania marynarzy, zaginionych po zatonięciu frachtowca przewożącego zwierzęta hodowlane. Jednostka zatonęła w środę, gdy nad archipelagiem Riukiu przechodził inny tajfun, Maysak. Statki patrolowe nie spłynęły do portów i mają wznowić poszukiwania po przejściu tajfunu Haishen.