Krokodyle polują na ulicach podtopionego miasta Indii

Z powodu wysokiego poziomu wody zamknięto główną stację kolejową i większość dróg. Władze podjęły decyzję o ewakuacji co najmniej 5 tys. osób, które mieszkają w najbardziej dotkniętych częściach miasta.

W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać wyłaniającego się z wody krokodyla, który próbuję chwycić psa.

