Izrael wysyła pomoc wojskową do Miami

Jak poinformowano dziś rano na konferencji prasowej w Miami, w ruinach budynku pojawił się ogień, którego źródło usiłowała zlokalizować straż pożarna. Strażacy walczyli z zadymieniem, aby uchronić osoby, które mogą znajdować się w gruzowisku.

Jak dotąd potwierdzono śmierć 4 osób, wciąż poszukiwanych jest 51.

Izrael wyśle do Miami specjalistów - inżynierów i ratowników,

- Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc ratować ludzkie życie i zaoferować nasze wsparcie społeczności żydowskiej i naszym amerykańskim przyjaciołom - zapewnił minister obrony Benny Gantz.

Nachman Szaj, minister diaspory, udał się dziś na Florydę, gdzie spotka się z przywódcami lokalnej społeczności żydowskiej i władzami Miami, a po powrocie do Izraela przedstawi premierowi Bennettowi "plany pomocy społeczności żydowskiej" - informuje "The Times of Israel". - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Amerykanom w sposób, jaki uznają za stosowny – powiedział Szaj dziennikowi "Jerusalem Post" w drodze do Miami. - Ameryka może uczyć się z izraelskich doświadczeń. Niestety mamy zbyt duże doświadczenie z katastrofami.

Minister spraw zagranicznych Yair Lapid stwierdził, że w tak trudnych czasach Izrael "musi być ze swoimi przyjaciółmi w Ameryce, a w szczególności z narodem żydowskim na Florydzie". Podkreślił też, że Izrael jest dumny, mogąc udzielić pomocy USA.

Swoją ekipę do Miami wyśle też United Hatzalah - organizacja wolontariuszy kieruje na Florydę przedstawicieli swojej Jednostki ds. Psychotraumy i Reagowania Kryzysowego, którzy będą udzielać wsparcia psychologicznego poszkodowanym w katastrofie.

Wolontariusze z tej organizacji udzielali pomocy m.in. po trzęsieniach ziemi w Nepalu, Japonii i na Haiti.