Londyn: Płonie 19-piętrowy budynek mieszkalny

Z ogniem walczy 20 jednostek straży pożarnej, łącznie 125 strażaków.

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji budynek jest obłożony takimi samymi płytami elewacyjnymi jak Grenfell Tower, który spłonął w 2017 roku. Pożar spowodował wówczas śmierć 74 i obrażenia 78 osób.

New Providence Wharf fire:



- 125 firefighters tackling blaze

- Building wrapped in ‘Grenfell-type cladding’

- Ripped through parts of of 8th, 9th and 10th floor

- Work to remove cladding was due to start in Aprilhttps://t.co/6gIS5inJwF



