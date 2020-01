Iran zaprasza Amerykanów do wyjaśniania katastrofy boeinga AFP

Iran zaprosił amerykańską agencję rządową NTSB (Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu) do wzięcia udziału w śledztwie mającym wyczynić przyczyny katastrofy boeinga ukraińskich linii lotniczych, do jakiej doszło pod Teheranem. NTSB zgodziła się przydzielić śledczego do tej sprawy - podał Farhad Parvaresh, przedstawiciel Iranu w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).