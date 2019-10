USA: Siedem osób zginęło w wypadku „latającej fortecy” B-17, sześć przeżyło

Wieczorem Rovella podał jednak, że zginęło siedem osób, a sześciu kolejnych pasażerów samolotu przeżyło. Komisarz powiedziała, że nie może podać nazwisk ofiar, ponieważ nie każda rodzina została jeszcze powiadomiona. Wiadomo, że na pokładzie było dwóch strażaków z Simsbury.

Władze podały, że trzynaście osób - 10 pasażerów i trzech członków załogi - znajdowało się łącznie na pokładzie „latającej fortecy” - Boeinga B-17, który rozbił się na końcu pasa startowego. Dodatkowo ranna została jedna osoba znajdująca się na ziemi.

Samolot był zarejestrowany jako cywilny i nie był pilotowany przez wojskowego w momencie katastrofy - zaznaczyła Federalna Administracja Lotnicza.

According to our pilot a plane crash on the runway in Hartford has closed the airport and has everyone scrambling. pic.twitter.com/khAGbq50z5