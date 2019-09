Kenia: Zawaliła się szkolna klasa. Nie żyje 7 uczniów

Jak informuje BBC, klasa w szkole Precious Talent Top School, która zbudowana była z drewna oraz metalu zawaliła się kilka minut po rozpoczęciu lekcji. W związku z tym, że wokół placówki zgromadziło się kilkaset osób, służby miały trudności z dotarciem na miejsce.

Rescuers on the scene but they can’t access it because we have thousands of people here. Police not hear Tom clear ground. Maybe still tweeting. @DCI_Kenya @NPSOfficial_KE pic.twitter.com/lUmTQzxshF