Wybuch w czeskiej kopalni. Większość poszkodowanych to Polacy

Co najmniej jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych a kolejnych 8 jest poszukiwanych po wybuchu metanu, do którego doszło w kopalni węgla kamiennego w miejscowości Stonawa w powiecie Karwina w Czechach. 22 spośród tych osób to górnicy z Polski.