Małgorzata Wassermann: Ojciec wciąż jest z nami

Nie jest tak. Wciąż bardzo się lubię z Barbarą Nowacką. Mam miły kontakt z Małgorzatą Szmajdzińską. Część rodzin wciąż się przyjaźni. To, że my przez dziesięć lat nie zgadzałyśmy się co do polityki czy przyczyn katastrofy, nie oznacza, że się nie lubimy i nie szanujemy.