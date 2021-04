Deresz o materiale w TVP: Dość wykorzystywania naszej tragedii

W filmie przedstawiającym raport podkomisji smoleńskiej, która od 2016 roku bada przyczyny katastrofy z 10 kwietnia, umieszczono nagranie ostatnich sekund z pokładu tupolewa. Na nagraniu słychać krzyki pasażerów. Film został wyemitowany w Telewizji Republika i TVP1.

Przeciwko TVP skierowano w tej sprawie pozew. Złożył go w imieniu żony oficera BOR, który zginął w Smoleńsku, mecenas Roman Giertych. - To jawne i skandaliczne naruszenie dóbr osobistych rodzin zmarłych tam osób do godnego przeżywania żałoby - powiedział.

Sprawę skomentował Paweł Deresz, mąż posłanki Lewicy Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie.

- W pełni popieram. Już dosyć pisowskiego bezprawia i wykorzystywania naszej tragedii - powiedział w rozmowie z Onetem.

- Najwyższy czas pociągnąć do odpowiedzialności takie osoby jak Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin czy Andrzej Duda, czyli głównych organizatorów tragicznego lotu oraz rozliczenie z tej tragedii Lecha Kaczyńskiego i gen. Błasika - dodał.