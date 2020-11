Antoni Macierewicz: Prowokacja ma uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego

– Na tej podstawie wytworzona została ideologia mówiąca o tym, że to pan premier Kaczyński jest winien śmierci katastrofy Tu-154, bowiem sugerowano, że w tej rozmowie nastąpiły działania, które do tego doprowadziły. I z tego skorzystali Rosjanie, zwracając się w sposób prowokacyjny do polskiej prokuratury - uważa wiceprezes PiS.

Macierewicz podkreśla, że "Rosjanie twierdzą, że znają już przyczynę katastrofy i winni są polscy piloci. Cały ten materiał prokuratury rosyjskiej ma na celu powtórzenie kłamliwego oszczerstwa wobec polskich pilotów".

- Cała ta sprawa jest prowokacją, która ma na celu po pierwsze uderzenie w premiera Kaczyńskiego, po drugie - powtórzenie oszczerstwa o winie polskich pilotów - uważa były szef MON.