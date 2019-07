"Jednoosobowa komisja". Macierewicz sam przesłuchał posłów PO

- Uważam, że to kolejna czynność, która ośmiesza tę podkomisję w sposób zdecydowany. To jest po prostu przekroczenie wszelkich granic - powiedział Paweł Suski

Zdaniem Suskiego, działania podkomisji są pozorowane. - Mija wiele czasu, komisja kompletnie nie ma nic do powiedzenia, nic nie robi. No a pan Macierewicz bawi się w przesłuchania posłów - powiedział polityk.

"Król jest nagi i bardzo niebezpieczny"

Przesłuchanie Cezarego Tomczyka rozpoczęło się o godz. 16. - Tam nie było żadnej podkomisji smoleńskiej, tam był tylko Antoni Macierewicz, który jako jednoosobowa komisja przesłuchiwał nas w sprawach związanych ze Smoleńskiem czy z bezpieczeństwem lotów - relacjonował.

Poseł PO-KO stwierdził, że przesłuchanie pokazuje bezsens działania podkomisji i że podkomisja pozoruje swe działania. Tomczyk zarzucił podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego marnowanie pieniędzy podatników.

- Ta podkomisja nie doszła do tej pory do żadnych wniosków. Pytałem ministra Macierewicza, kiedy będzie raport. Powiedział, że w swoim czasie. Pytałem, kiedy będą wnioski końcowe. Powiedział, że w swoim czasie. Pytałem, jaki jest budżet podkomisji. Powiedział, że w swoim czasie to ujawni - mówił Tomczyk. - Prawda jest taka, że król jest nagi i do tego bardzo niebezpieczny, bo wpływa na to, co myślą ludzie w naszym kraju od 10 lat - dodał.