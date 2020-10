Rząd zmienia zdanie w sprawie sklepów. Znów będą kolejki?

Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione (podobnie jak wiosną) od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione (podobnie jak wiosną) od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 mkw. - pięć osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 mkw. - jedna osoba na 15 mkw. - napisał na serwisie Twitter rzecznik rządu Piotr Muller.

Wczoraj premier zapowiedział wprowadzenie ograniczeń co do liczby osób mogących jednocześnie robić zakupy i pojawienie się nowego limitu do pięciu osób na kasę w sklepie.