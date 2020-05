Bez szans na szybkie porozumienie w galeriach

Centra wróciły do życia 4 maja i aktualne dane już są rozbieżne. Polska Rada Centrów Handlowych podaje, że dzienne poziomy odwiedzalności z 90 centrów handlowych w drugim tygodniu po otwarciu wyniosły zależnie od dnia od 60 do 68 proc. w stosunku do tego okresu w 2019 r.

Także spółka VRG, znana z marek Vistula, Wólczanka czy W. Kruk, podaje, że spadki są poważne, w dużych centrach to ok. 50 proc. Ze sprzedażą jest zaś nieco lepiej, firma w kwietniu spodziewała się spadku o 80 proc., a było 65 proc. Na maj zakładany był spadek o ok. 50 proc., a jest to ok. 40 proc. W efekcie VRG liczy, że w czerwcu spadek wyniesie już 30 proc., a w miesiącach jesiennych ok. 10 proc. W tym scenariuszu w całym roku sprzedaż spadłaby ok. 20 proc.