Francuski sąd zmusza Amazona do ograniczenia działalności

Według agencji Bloomberg co najmniej pięciu pracowników europejskich centrów dystrybucyjnych Amazona zostało zdiagnozowanych jako osoby zrażone koronawirusem. We Włoszech i we Francji pracownicy centrów dystrybucji protestowali przeciwko niebezpiecznym warunkom pracy oraz niewystarczającymi zabezpieczeniami przeciwko zakażeniu. Zagrozili też strajkiem. Francuskie związki zawodowe poinformowały, że koncern zagroził wtedy pracownikom, że jeśli nie przyjdą do pracy, to nie otrzymają wynagrodzenia. Pracowników poparł wtedy minister finansów Bruno Le Maire, który powiedział w wywiadzie radiowym, że nacisk na pracowników ze strony firmy jest nie do zaakceptowania.