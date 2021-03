AGD przeżywa boom. Wszyscy wyposażają na nowo mieszkania

Ten niemiecki koncern, znany głównie ze sprzętu pod markami Bosch oraz Siemens, jest także największym producentem AGD w Polsce. Firma podała, że w 2020 r. odnotowała globalny wzrost obrotów o 5,3proc. do 13,9 mld euro. Bez uwzględnienia różnic kursowych wzrost wyniósł 8,5 proc. Wyników dla Polski koncern nie podał, jednak biorąc pod uwagę, iż nasz rynek rośnie w dwucyfrowym tempie także BSH musiało zanotować pozytywne rezultaty.

- 2020 r. był dla BSH rokiem rekordowym. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom naszych pracowników, udało nam się sprostać wyzwaniom, jakie postawiła przed nami globalna pandemia. Nasz sektor przeżywa prawdziwy boom ze względu na konieczność częstszego przebywania w domu, a więc i we własnej kuchni, czyli w miejscach, w których nasze samopoczucie powinno być jak najlepsze – mówi Carla Kriwet, prezes BSH Home Appliances Group. Koncern osiągnął wzrost we wszystkich regionach - w Europie o 4,8 proc., a 8,6 proc. bez uwzględnienia różnic kursowych. Firma podała w komunikacie, że obroty wzrosły zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Europie Północnej.

W regionie Ameryki w ubiegłym roku wzrost obrotów wyniósł 7,7proc. (10,3 proc. bez uwzględnienia różnic kursowych). Szczególnym popytem cieszyły się tam lodówki o dużej pojemności oraz zmywarki do naczyń. Z kolei Grupa BSH w regionie Azja-Pacyfik/Afryka zwiększyła sprzedaż o 5,3 proc. - 7,7 proc. przy stałych kursach. W Chinach pozytywny trend rozwinął się szczególnie w zakresie sprzedaży zmywarek do naczyń (wzrost 34 proc) i suszarek do ubrań z 59 proc. wzrostu. BSH jest najsilniejszym niechińskim producentem urządzeń gospodarstwa domowego na terenie Chin. Grupa rozwijała się również w Indiach i w Afryce, a w planach ma znaczącą dalszą ekspansję na wschodzących rynkach.