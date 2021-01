Brytyjskie sklepy będą palić ubrania. Magazyny wciąż puchną

Od 1 stycznia europejscy klienci brytyjskich sklepów internetowych ma niespodziankę przy odbiorze zakupów – fakturę za odprawę celną, którą należy zapłacić, by otrzymać produkt. W efekcie wielu klientów rezygnuje z zakupu zostawiając kuriera z towarem i fakturą celną. A koszty mogą być duże – od płaszcza wartości 200 funtów może to być, przykładowo, dodatkowe 82 funty do zapłaty.

W efekcie duża liczba produktów zakupionych przez Europejczyków w brytyjskich sklepach wraca do magazynów i oznacza dodatkowy kłopot dla sprzedającego. Zwrócony przez europejskiego klienta towar oznacza dla brytyjskich sprzedawców konieczność wypełniania nowych dokumentów celnych i opłacenia kolejnych kosztów – odprawy eksportowej, opłaty importowej, VAT od importu i wielu innych. Zdaniem Mansella nie radzą sobie z tym nawet duże firmy, a co dopiero mówić o małych.

Efektem tego są rosnące ilości zwróconych towarów w magazynach. Towarów, których sprzedawcom najprawdopodobniej nie opłaca się ściągać z powrotem do Wielkiej Brytanii. Cytowany już wyżej Adam Mansell uważa, że detalistom bardziej może się opłacić porzucenie zwracanych produktów czy nawet ich spalenie niż ściągnięcie do Zjednoczonego Królestwa.

Rząd twierdzi, że zachęcał firmy do wyznaczania specjalistów zajmujących się zgłoszeniami importowymi i eksportowymi i nawet udostępnił ponad 80 mln funtów na rozszerzenie rynku agentów celnych. Po opuszczeniu UE istnieją nowe zasady, których firmy muszą przestrzegać i do których muszą się dostosować. Jedyne, co obiecuje rząd detalistom, którzy nagle zostali z problemem, to „ścisłą współpracę, aby zapewnić możliwość skutecznego handlu".