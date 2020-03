Trudny początek negocjacji Unii z Londynem

Kilkudziesięciu przedstawicieli UE i W. Brytanii rozmawiało w tym tygodniu w Brukseli o stosunkach po brexicie w ramach pierwszej rundy negocjacji. — Istnieje wiele różnic i są to poważne różnice, niektóre bardzo, bardzo trudne, ale szczerze myślę, że porozumienie jest możliwe, nawet jeśli jest to trudne — powiedział główny negocjator Unii, Michel Barnier.

Innym spornym punktem jest brytyjskie pragnienie zawarcia odrębnej umowy o połowach ryb, odnawianej co roku, co Barnier uznał za niepraktyczne i nie dające pewności sektorowi i jego pracownikom. — W porozumieniu handlowym musimy zawrzeć wyważone rozwiązanie dotyczące połowów — powiedział. Stwierdził również, że W. Brytania stara się zawrzeć wiele odrębnych umów, podczas gdy Unia chce jednej obejmującej wszystkie stosunki w przyszłości. Dodał, że Unia będzie bacznie patrzeć na wdrażanie umowy o rozstaniu w części dotyczącej drażliwej kwestii granicy irlandzkiej.

Unia zarzuca Wyspiarzom sabotaż

Podczas pierwszej rundy Unia stwierdziła, że W. Brytania dąży do osłabienia pozycji negocjacyjnej bloku prowadząc rozmowy z poszczególnymi krajami UE i zaapelowała do rządów tych krajów, by nie prowadziły równoległych negocjacji z Londynem. W dokumencie, do którego trafił Reuter stwierdziła, że negocjacyjna pozycja Unii może zostać podważona, jeśli kraje członkowskie będą odrębnie rozmawiać z Brytyjczykami, gdy trwa negocjowanie z Londynem nowego porozumienia o handlu.

- Mamy informacje, że brytyjscy koledzy zwracają się do nas na różnych szczeblach i chcą poruszać kwestie związane z naszymi negocjacjami — powiedział na spotkaniu w Brukseli z przedstawicielami krajów Unii wysoki dyplomata z Chorwacji, która przewodniczy gremiom Unii w I półroczu. Unia od dawna obawiała się, że W. Brytania będzie usiłować dzielenia krajów członkowskich, aby zyskać przewagę w negocjacjach.