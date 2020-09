Ryzyko drugiego lockdownu jest, ale małe

– Wraz ze wzrostem zakażeń rośnie niepewność i strach przed drugim lockdownem, co byłoby dla gospodarki nie do zniesienia – przyznają ekonomiści. Takie obawy przekładają się m.in. na gorsze nastroje na giełdach czy rynkach walutowych (także złoty traci od kilku dni). Ale nasi rozmówcy podkreślają, że prawdopodobieństwo ponownego zamknięcia gospodarki przynajmniej na razie nie jest duże.

– Rządzący w Polsce muszą być szczególnie ostrożni – zaznacza Benecki z ING Banku Śląskiego. – Mieliśmy największy pakiet pomocowy w regionie, jednak jest on nie do powtórzenia. W przypadku ponownego lockdownu moglibyśmy stracić wszystko to, co udało się uratować wiosną: przedsiębiorstwa i miejsca pracy – ostrzega.