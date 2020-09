Recesja nie uderzy mocno polskiej gospodarki. Szybkie odbicie

Skąd ten optymizm? Analitycy Pekao tłumaczą, że poprawiła się przede wszystkim ich ocena koniunktury w bieżącym kwartale. PKB prawdopodobnie spadnie o 1 lub 2 proc. rok do roku, zamiast o 4 proc. rok do roku. „Nawet przy założeniu braku dalszego wzrostu aktywności w IV kw. 2020 dynamika roczna PKB podnosi się zatem do minus 2,4 proc." – tłumaczą.

