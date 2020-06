Bilion dolarów na infrastrukturę w Stanach

Obecna propozycja rozszerzy ustawę zezwalającą na finansowanie autostrad i innych naziemnych rodzajów transportu. Obecna ustawa, FAST Act zezwoliła na zainwestowanie w to 305 mld dolarów w ciągu 5 lat, ale wygasa 30 września. Biały Dom chce zaproponować wznowienie jej na 10 lat, co byłoby najdłuższym okresem dotyczącym ustawy o transporcie naziemnym, propozycję w tej sprawie ma przedstawić w przyszłym tygodniu. Urząd prezydenta nie ujawni zapewne, jak zamierza sfinansować tak duży wzrost wydatków na infrastrukturę. powtarzał dotąd jedynie, że potrzeba co najmniej biliona dolarów na infrastrukturę w ciągu 10 lat, tak jak to obiecywał Trump w kampanii przedwyborczej w 2016 r.