Trump przełoży szczyt G7 na wrzesień. Chce zaprosić Rosję

Trump powiedział dziennikarzom, że G7 w obecnym formacie to "bardzo nieaktualna grupa", która nie odzwierciedla właściwie tego, co się dzieje na świecie. Dlatego też prezydent chce zaprosić na wrześniowy szczyt także cztery inne państwa: Rosję, Koreę Południową, Australię i Indie.

Spotkanie przywódców G7 było zaplanowane od 10 do 12 czerwca w Camp David. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa, szczyt odwołano. Zamiast tego odbyła się wideokonferencja. Donald Trump jest jednak zdeterminowany, by szczyt zorganizować we wrześniu w Waszyngtonie.