75-80 mld euro pomocy dla gospodarki Niemiec

Przewodniczy parlamentu Wolfgang Schäuble zaapelował 31 maja, by plan bodźców skupić na polityce dotyczącej klimatu, wprowadzaniu technologii cyfrowych i innowacji. — Istotne jest nie tylko samo ogłoszenie dużej sumy pieniędzy, ale także zrobienie co należy. Niektórzy myślą, że politykę wobec klimatu trzeba teraz przesunąć do tylu, ale czegoś takiego nie można poważnie bronić — powiedział tygodnikowi „Frankfurter Allgemenine Sonntagszeitug".

Dodał, że bodźce gotówkowe przy kupowaniu nowych samochodów byłyby „nie do pomyślenia". Nawiązał do wypowiedzi niektórych grup przemysłowych, które są przeciwne dopłatom do nowych samochodów po wprowadzeniu ich we Francji. Przewodniczący niemieckiego zrzeszenia producentów obrabiarek VDMA, Carl Martin Welcker powiedział tygodnikowi z Frankfurtu, że „dopłaty do kupowania aut segmentu premium i pojedyncze subwencje dyskryminują inne wyroby i generują nieoczekiwane zyski".