Rada Dialogu Społecznego: Walczcie z pandemią zamiast szukać tematów zastępczych

Rada Dialogu Społecznego, reprezentująca najważniejsze organizacje gospodarcze i społeczne w Polsce, skierowała apel do przedstawicieli władzy publicznej, by skoncentrowały teraz swoją uwagę na zagrożeniu epidemiologicznym i podjęły realne działania na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i ograniczenia skutków gospodarczych pandemii.

„Dziś – z perspektywy rosnących wykładniczo zachorowań i wzrostu zgonów ofiar COVID-19 w Polsce – każdy przypadek poszukiwania tematów zastępczych, czy podejmowania innych działań kosztem wysiłków na rzecz poprawy sytuacji w sferze ochrony zdrowia, oznacza odpowiedzialność za wzrost zachorowań oraz pogarszanie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju” - czytamy w apelu.

Rada Dialogu Społecznego przedstawiła szereg konkretnych działań, które rząd powinien pilnie wprowadzić, by przeciwdziałać tragicznym konsekwencjom pandemii. Po pierwsze, jest to zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i „poprawa koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania pandemii, w tym natychmiastowe zwiększenie dostępu obywateli do testów na COVID-19, zwiększenie liczby łóżek szpitalnych, w tym zaopatrzenia w respiratory i poprawa sprawności w udzielaniu pomocy potrzebującym”.

RDS apeluje też o „przyjęcie koniecznych rozwiązań w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie zwiększenia nakładów, wsparcia finansowego dla samorządów, koordynacji i poprawy współpracy z przedstawicielami oświaty”.