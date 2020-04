CD Projekt na czele WIG20

Akcje CD Projektu zwyżkują o około 6 proc. na otwarciu czwartkowej sesji. Oznacza to jednocześnie powrót notowań producenta gier do historycznych maksimów, w okolicach 330 zł. Spółka zapowiedziała w raporcie ambitne cele finansowe. Poza CD Projektem mocno zwyżkują notowania CCC oraz Alior Banku. Banki są dziś w znacznie lepszej kondycji niż we środę, gdy akcje zdołowało ścięcie stóp procentowych przez NBP. Na zielono świeci zdecydowana większość krajowych blue chips. Pod kreską są tylko Play i LPP.

