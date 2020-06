WIG20 z trudem przełamuje 1800 pkt

WIG20 wystartował w środę wysoko, sięgając na początku sesji 1812 pkt. Są to dokładnie okolice wczorajszych maksimów. Przypomnijmy, że we wtorek WIG20 zyskał 3,25 proc., kończąc sesję na poziomie 1798 pkt. Dziś kupujący podejmują próbę kontynuacji wzrostów, jednak sił jest znacznie mniej. Nie sprzyja też ogólne otoczenie. Nastroje są zdecydowanie spokojniejsze niż poprzedniego dnia. Widać też niezdecydowanie inwestorów na GPW i oczekiwanie na sygnały z głównych rynków. S&P500 wtorkową sesję zakończył naruszając lukę cenową z ubiegłego tygodnia. Z kolei kontrakty na S&P500 zyskują dziś 0,25 proc. DAX wczoraj odbił się od górnego ograniczenia luki cenowej. Dziś zwyżkuje o 0,24 proc., jednak do maksimów z wczorajszej sesji jeszcze sporo mu brakuje.

