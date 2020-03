Przecena w Azji, ropa znów poniżej 20 dolarów za baryłkę

Japoński indeks Nikkei 225 spadł o 1,6 proc., a singapurski Straits Times o ponad 3 proc. Jednakże australijski S&P/ASX 200 wzrósł aż o 7 proc. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy sugerowały otwarcie lekko na plusie. Cena ropy gatunku WTI spadła nad ranem poniżej 20 dolarów za baryłkę. Ropa gatunku Brent staniała do 23 dolarów za baryłkę, czyli najniższego poziomu od listopada 2002 r. Później jednak odbiła się do 26 USD.

- Wielką niewiadomą dla inwestorów jest to, czy duże działania stymulacyjne ogłoszone jak dotąd na całym świecie wystarczą, by pomóc wytrzymać gospodarce globalnej wstrząs związany z działaniami powstrzymującymi epidemię Covid-19. By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, jaką skalę przybiorą środki zapobiegawcze i jak długo będą wdrożone. To wielka niewiadoma, co sugeruje, że rynki długo będą doświadczały dużej zmienności - twierdzi Rodrigo Catril, strateg w National Australia Bank.