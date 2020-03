Wall Street łapie oddech po fatalnej sesji. Pomógł Trump

Dziś rano euro korygowało się wobec dolara o 0,4 proc. do 1,1390 USD. Kurs złota spadał o 1 proc. do 1662 USD, a ropa naftowa WTI drożała o 7 proc. do 33,3 USD za baryłkę. Odwróciły się więc, przynajmniej rano. trendy z poprzedniej sesji. Próbę stabilizacji podjął też rynek kryptowalut. Bitcoin kosztował rano 7900 USD, a więc nie pogłębił wczorajszego dołka. Kapitalizacja całego rynku oscylowała przy 227 mld USD.