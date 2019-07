Dofinansowanie klubu sportowego przez gminę

-Nasza gmina zamierza dofinansować lokalne stowarzyszenie (klub sportowy) piłkarzy ręcznych (m.in. wydatki na trenerów, zakup sprzętu itp.). Problem dotyczy formy finansowania. Czy możemy to zrobić bezpośrednio z budżetu gminy z pominięciem specjalnych trybów finansowaniu sportu? Do zadań własnych gminy należą zadania związane ze sportem, a rada gminy decyduje o kształcie budżetu.

Rada gminy decyduje o budżecie, podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę budżetową lub dokonuje zmian budżetu w trakcie roku kalendarzowego. Umocowanie do tych czynności wynika z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Ponadto, ustawa ta w art. 7 ust. 1 pkt 9 stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z kolei, z art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, przy czym uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.