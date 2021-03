Najlepsze na świecie fundusze emerytalne zagwarantują mniej niż zero

Tamtejsze banki jako pierwsze na świecie wprowadziły ujemne oprocentowanie depozytów, natomiast właściciele domów mają dostęp do ujemnie oprocentowanych kredytów hipotecznych, przypomina Bloomberg.

- Gwarancja ujemnej stopy zwrotu, to dziwny koncept – zgadza się Per Ploughmand Baertelsen, dyrektor w FSA , ale jego zdaniem oszczędzający powinni to zaakceptować , jeśli chcą lokować pieniądze w produkty bez ryzyka lub z niewielkim ryzykiem.