Najbogatszy Ukrainiec stracił najwięcej

Na drugim miejscu Wiktor Pińczuk (1,4 mld dol.), zięć pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, mecenas sztuki. Taki sam majątek ma były prezydent Petro Poroszenko (zakłady wyrobów cukierniczych Roshen). Poroszenko wrócił do zestawienia po pięciu latach nieobecności jeszcze bogatszy. W 2014 r. Forbes szacował go na 1,3 mld dol.

W dziesiątce znaleźli się też Alexander Gerega i Halina Gerega - 1,3 mld dol.; Hennadi Bogolubow - 1,2 mld dol.; Juri Kosiuk - 1,1 mld dol.; Konstantin Żewago - 1,1 dol.; Ihor Kołomojski - 1 miliard dol.; Wadim Nowinski - 810 milionów dolarów; Aleksander Jarosławski - 725 milionów dolarów.

W rankingu jest ośmiu miliarderów. Próg majątkowy w rankingu wynosił 95 milionów dol. Listę zamyka Borys Muzalew, współwłaściciel sieci supermarketów Tavria.

Dziewięciu spośród najbogatszych Ukraińców reprezentuje sektor IT. Z ich największy majątek ma Dmytro Zaporożec założyciel serwisu do organizacji plików z kodem GitLab (560 mln dol., nr 13). Na 250 mln dol. Forbes ocenił majątek każdego z założycieli serwisu do sprawdzania pisowni Grammarly - Aleksego Szewczenki (nr 35), Maxima Litwina (nr 36) i Dmytro Lidera (nr 37).

Na liście najbogatszych nie zabrało też przedstawicieli dobrze dających zarobić branż - gazowa i alkoholowej. Partner Gazpromu Dmytro Firtasz (370 mln dol.) zajął 24 miejsce. Eugeniusz Czerniak szef holdingu alkoholowego Global Spirits (295 mln dol.) był trzydziesty.