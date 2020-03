Globalne centra finansowe zostaną zamknięte przez koronawirusa?

Prowadzenie działalności w dużych salach transakcyjnych, w których pracownicy zajmują się handlem akcjami, obligacjami, walutami i towarami, wydaje się coraz bardziej nie do utrzymania, ponieważ liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Nowym Jorku i Londynie rośnie.

JPMorgan Chase zaczął rozdzielać swoje zespoły ds. sprzedaży i handlu instrumentami finansowymi do innych biur. Bank tłumaczy, że jest to środek ostrożności, który ma na celu utrzymanie sprawnej działalności spółki. Firma przenosi pracowników do alternatywnych lokalizacji w Brooklynie i New Jersey oraz do Basingstoke, oddalonego o 80 km od Londynu.

Bank of America wysyła zespoły zajmujące się obrotem obligacjami i akcjami do Stamford w stanie Connecticut. Deutsche Bank poinformował, że niektórzy pracownicy z londyńskiego City pracują z domu. Podobne działania prowadzą Goldman Sachs i HSBC.