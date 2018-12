Wielkie gwiazdy malarstwa na wielkim ekranie

Do polskich kin trafił dokument „Degas. Umiłowanie perfekcji". Film stanowi część cyklu „Wystawa na ekranie".

– Technologia HD pozwala na pokazanie w kinach najlepszych artystów oraz ich wystaw – wyjaśnia Phil Grabsky, pomysłodawca i producent.Dotąd powstały 22 dokumenty o sztuce, m.in.: „Manet – portrecista życia", „Munch 150", „Vermeer i muzyka. Sztuka miłości i odpoczynku", „Rembrandt" „Vincent van Gogh. Nowy sposób widzenia". Pokazywany był film o Davidzie Hockneyu, jednym z pierwszych, którzy zaczęli tworzyć z pomocą photoshopa. Z filmu o Munchu można było się dowiedzieć, że jedna z wersji słynnego „Krzyku" stanowi nie lada problem dla konserwatorów, którzy głowią się, jak go zachować ze skazą uczynioną przez ptaki. Z kolei do wiedzy o Matissie i jego słynnych wycinankach można było dodać historię o tym, jak poproszony przez siostry zakonne o ozdobienie ich kaplicy wyłożył ją łazienkowymi płytkami, które oczywiście pomalował po swojemu.– Najważniejsze to opowiadać ciekawe historie artystów – uważa Grabsky. – Czasem interesujemy się konkretnym twórcą lub wystawą. Innym razem zgłaszają się do nas muzea ze swoimi stałymi ekspozycjami, na przykład National Gallery w Waszyngtonie. Z trzydziestu propozycji na obecny sezon wybraliśmy trzy, bo trzeba kierować się racjami publiczności płacącej za bilety. Pokazywany obecnie polskim widzom„Degas. Umiłowanie perfekcji" Davida Bickerstaffa jest wyświetlany w stu polskich kinach w Polsce. Powstał przy okazji przekrojowej wystawy w The Fitzwilliam Museum w Cambridge. Pokazuje Degasa jako samotnika sporadycznie wystawiającego swe dzieła, bo bardzo rzadko uznawał on, że są skończone. Tworzył, potem niszczył, a potem tworzył jeszcze raz. Był bardziej zainteresowany procesem twórczym niż efektem. – Nasze filmy nie są typowymi wykładami, ale rodzajem śledztw detektywistycznych badających biografie, inspiracje twórców – mówi Grabsky. Zaletą dokumentów jest możliwość zajrzenia w kuluary wystaw, transportu dzieł, zabezpieczenia, a nawet konserwacji. Całości dopełnia część faktograficzno-biograficzna ilustrowana archiwaliami. Z pomocą przychodzi też nowoczesna technologia HD, dzięki której na wielkim ekranie widać nawet pociągnięcia pędzlem i grubość warstw farby. Dzięki precyzyjnemu prześwietlaniu można odkrywać tajemnice dzieł będących nieraz kolejnymi wersjami pierwowzorów. Filmy te pokazują też artystów jako ludzi – coraz częściej opowieść uzupełniają więc inscenizowane sceny, w których grają cenieni aktorzy. Z okazji 350. rocznicy śmierci Rembrandta przypomniany zostanie też film poświęcony jego życiu i twórczości (z The National Gallery w Londynie i Rijksmuseum w Amsterdamie). Premierą tego sezonu będzie z kolei „Młody Picasso", na podstawie kolekcji Museo Picasso Málaga, Museu Picasso de Barcelona i Musée National Picasso-Paris.