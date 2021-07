„Wszystko poszło dobrze": dylematy wokół eutanazji

Potem pracowali razem. Bernheim napisała dla niego scenariusze „Basenu" i „5x2. Pięć razy we dwoje". Dała mu też książkę, w której opisała własną traumatyczną historię, gdy 85-letni ojciec, sparaliżowany po wylewie, powiedział jej, że nie chce już żyć, i poprosił, by pomogła mu odejść.

Film na podstawie „Wszystko poszło dobrze" chciał nakręcić inny przyjaciel autorki – Alain Cavalier. Musieli przerwać pracę, bo Bernheim zachorowała na raka. Zmarła w 2017 roku. Cavalier zrobił dokument „Żyć i wiedzieć, że żyjesz". Ozon dojrzał do tego, by sfilmować jej powieść.

Sophie Marceau z wielką wrażliwością zagrała kobietę, która z dzieciństwa wyniosła rany, czując się lekceważona i niekochana przez silnego ojca. Ale ojciec jest ojcem. Gdy potrzebuje pomocy, Emmanuele chce razem z siostrą Pascall zająć się nim. Przesiadując w szpitalu, karmi go, rozmawia. Aż usłyszy: „Chcę to skończyć. Pomóż mi".

„Wszystko poszło dobrze" to opowieść o prawie do eutanazji. O prawie do godnego odejścia. Ale jest w tym filmie coś niepokojącego. Warto przypomnieć Ramona, bohatera wspaniałego filmu Alejandro Amenábara „W stronę morza", który leżał przykuty do łóżka 30 lat. Na jego życiu zaważył jeden skok z urwiska do morza. Młodzieńcza brawura. Uderzenie o taflę wody. Odtąd każdy dzień i każdy rok był taki sam. 50-letni Ramon miał już tylko jedno marzenie – chciał przestać być ciężarem dla najbliższych. I przestać myśleć, wylatywać przez okno nad pola, ku kobiecie, którą mógłby kochać, ku wolności. Teraz wolność to śmierć, której – całkowicie sparaliżowany – nawet nie mógł sobie zadać sam.