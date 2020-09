Kolejny sukces „Bożego Ciała”

Od 2016 roku swoją nagrodę przyznają pod patronatem Europejskiej Akademii Filmowej studenci z wyższych uczelni Starego Kontynentu. Nominacje do tego wyróżnienia w roku 2020, poza „Bożym ciałem” Jana Komasy przypadły czterem innym tytułom.

„Another Round” Thomasa Vonterberga to opowieść o ludziach, którzy jak Winston Churchill, który mawiał „Nie piję przed śniadaniem”, wzmacniają swoje możliwości i doznania przy pomocy alkoholu. „Berlin Alexanderplatz” Burhana Qurbaniego jest ekranizacją powieści Alfreda Doblina o emigrancie szukającym swojego miejsca w Berlinie. W „Saudi Runaway” Susanne Regina Meures opowiada historię młodej kobiety z Arabii Saudyjskiej, która postanawia uciec ze świata zmuszającego ją do aranżowanego małżeństwa i pozbawiającego ją wolności decydowania o własnym życiu. Bohaterką filmu „Slalom” Charlene Favier jest piętnastolatka trafiająca do klubu sportowego, gdzie trener dzięki morderczemu treningowi chce z niej zrobić mistrzynię.