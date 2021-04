Andrzej Malinowski: Patriota umiera przed terminem

Mówiąc kolokwialnie, im więcej emerytów umrze, tym lepiej dla FUS. W ciągu kilkunastu minionych miesięcy dokonało tego wiele osób! Może brzmi to strasznie, ale według szacunków poprawiło to sytuację FUS o ok. pół miliarda złotych w skali roku. Wynika to z tabel prognozujących czas naszego życia, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Widać na nich, że w każdej grupie wiekowej doszło do spektakularnego załamania średniej trwania życia, rzędu od kilku do kilkunastu miesięcy. Emerytury będą więc wyższe! Tak, tak, proszę państwa! To jest dobra wiadomość dla przyszłych emerytów!