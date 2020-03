Andrzej Malinowski: Zrozumieć zasady domina

Ratując kogoś, kto nie oddycha i nie ma tętna, wykonuje się dwa wdechy co trzydzieści ucisków klatki piersiowej. Mocnych, zdecydowanych, które mogą nawet połamać żebra. Żebra się zrosną, to serce jest najważniejsze. Czy będzie to tak samo skuteczne, gdy zamiast masażu serca ratownik poda choremu ciepłą herbatkę? Albo przyklei plastry rozgrzewające na „korzonki"?

Pierwotnie tak właśnie wyglądały niektóre propozycje tarczy antykryzysowej. Odroczenie płatności składek ZUS na trzy miesiące byłoby jedynie odsunięciem w czasie upadku firmy, a nie jakąkolwiek pomocą. Pomyślmy. Mikroprzedsiębiorca wpada w takie tarapaty, że rząd pozwala mu nie płacić ZUS przez trzy miesiące. Po czym wymaga zapłacenia całej zaległości plus składki bieżącej. To absurd! Przedsiębiorca musiałby mieć w miarę normalne przychody, żeby zgromadzić taką kwotę. Tylko że gdyby je miał – to żadnej pomocy by nie potrzebował... Ktoś, kto „ulepił tę ulgę", znał się na realiach polskiej przedsiębiorczości jak kura na pieprzu. Zmasowana krytyka ze wszystkich stron spowodowała, że odroczenie zamieniono szybko na umorzenie. W piątek rząd jeszcze raz zmienił przepis. Zwolnionym ze składek ma być „płatnik". I dobrze, bo z ulgi będą mogły skorzystać też spółki cywilne czy kapitałowe – do tej pory wykluczone. Jednak pozostawiono inne ograniczenie. Ulga dotyczy tylko tych „płatników", którzy zgłaszają do ubezpieczenia społecznego najwyżej dziewięć osób. Ale to oznacza, że w pulę wchodzą nie tylko pracownicy... ale i rodzina właściciela przedsiębiorstwa. A jeśli to wielopokoleniowa rodzinna firma? Sama familia może przekroczyć limit, nawet bez pracowników. A przecież takie rodzinne biznesy są najbardziej narażone na konsekwencje wirusa. Znów sensu w tym za grosz.