Andrzej Malinowski: Kruki, wrony i… czarne łabędzie

Każda z tych przeszkód to ułatwienie dla tych czarnych ptaszysk. Przestańmy im więc wreszcie pomagać w niszczycielskim dziele! Bo chociaż czarne łabędzie wymykają się prognozom i nie można ich przewidzieć, to można zwiększyć odporność na skutki ich pojawienia. Podstawą do takich działań powinna być przede wszystkim zasadnicza zmiana podejścia do legislacji. Ciągłe uchwalanie nowych ustaw, niekończące się nowelizacje – to droga do katastrofy. Trzeba uzdrowić całą procedurę. Dziś projekty ustaw, w tym nawet kluczowych dla gospodarki, są często pisane na kolanie. Gdy przychodzi do ich wdrażania, okazuje się, że zawierają szkolne błędy.