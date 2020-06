Produkcja leków ma wrócić do Europy. Chodzi o bezpieczeństwo

Pomysł pojawił się jeszcze pod koniec kwietnia. – List powstał z inicjatywy tych premierów, którzy najmocniej wskazali na potrzebę europeizacji produkcji podczas kwietniowej Rady Europejskiej. Premier Morawiecki wskazywał na to jeszcze przed kryzysem wirusowym. W kontekście pandemii na plan pierwszy wyszła sprawa także produkcji farmaceutycznej – powiedział nam Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich.

– UE i jej państwa członkowskie powinny być lepiej przygotowane na drugi wybuch wirusa i przyszłe kryzysy pandemiczne. Stawka jest wysoka, a rozwiązanie będzie wymagać całościowego podejścia, które opiera się na szerokim zakresie instrumentów w zestawie narzędzi UE, w tym na polityce przemysłowej, badaniach, cyfryzacji i finansowaniu przez UE – brzmi fragment listu. Polska w UE jest średniej wielkości producentem leków, mocno w tyle za pozostałymi sygnatariuszami listu. Mimo to do inicjatywy dołączyła, bo chce rozwijać swoją pozycję na tym rynku.

Takie podejście to istotna zmiana w porównaniu z nastrojami w połowie marca, gdy państwa członkowskie – w tym Polska – wprowadzały ograniczenia w przepływie leków i sprzętu na rynku wewnętrznym. Próbowały radzić sobie same z kryzysem zdrowotnym, a w Polsce słychać było, że UE nie pomaga. Podejście jednak się zmieniło, bo państwa członkowskie zdały sobie sprawę, że w pojedynkę niewiele zdziałają na globalnym rynku.

Zależni od Azji

Komisja Europejska pracuje teraz nad strategią farmaceutyczną, która ma pokazać, jak przywrócić całe łańcuchy wartości do Europy. Tutaj kluczowy jest podział zadań między państwami członkowskimi – i o to apelują autorzy listu. Ponadto wskazują na konieczność dywersyfikacji źródeł pochodzenia leków i sprzętu, a także kontrolowania, i ewentualnie blokowania, zagranicznych inwestycji w kluczowych sektorach, jak zdrowie, farmaceutyki, biotechnologia. A także na możliwość pomagania kluczowym firmom w Europie. List odnosi się też bezpośrednio do środków zarządzania kryzysem, jak konieczność budowania zapasów przez państwa i na poziomie Unii, a także zbudowanie systemu ułatwień w transporcie dla środków i sprzętu ratującego życie.