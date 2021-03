Walka w WTO o ochronę patentową szczepionek na COVID-19

Bogatym krajom członkom WTO udało się (na razie) zablokować starania ponad 80 krajów rozwijających się o zniesienie ochrony patentowej na szczepionki na COVID-19, aby można było zwiększyć ich produkcję dla tych uboższych.

Delegaci RPA i Indii ponowili wniosek o uchylenie porozumienia o aspektach własności intelektualnej związanych z handlem (TRIPS), co pozwoliłoby produkować generyki albo zwiększyć liczbę producentów szczepionek. RPA argumentowała, że system TRIPS nie funkcjonuje, bo nie udało się zapewnić leków ratujących życie podczas pandemii wirusa HIV/AIDS, która spowodowała śmierć co najmniej 11 mln ludzi w Afryce. Organizacja Lekarze Bez Granic (MSF) przygotowała w październiku pismo podpisane przez ponad 375 organizacji obywatelskich popierających to uchylenie. Indie są dużym producentem generyków, choć najwięksi ich producenci znajdują się na Zachodzie i w krajach rozwiniętych, np. Viatris, Sandoz i Teva. Poniżej dalsza część artykułu

Propozycję RPA i Indii poparło w WTO kilkadziesiąt dużych krajów rozwijających się, natomiast sprzeciwiły się kraje Unii, USA. Szwajcaria i W. Brytania mające rozwinięte sektory farmaceutyczne. Kraje zachodnie argumentowały, że ochrona praw do własności intelektualnej zachęca do prac badawczych i do innowacji, a uchylenie tych praw nie da gwałtownego wzrostu podaży szczepionek — pisze Reuter.

W ósmej debacie na ten temat od października Rada WTO spędziła 3 godziny na dyskusji o TRIPS i nie doszła do porozumienia. Każda propozycja w WTO wymaga poparcia wszystkich 164 członków WTO do jej zatwierdzenia. Postanowiono jedynie omówić tę kwestię dwukrotnie w kwietniu przed następnym posiedzeniem Rady 8-9 czerwca.

Nowa dyrektor generalna WTO, Ngozi Okonjo-Uweala wezwała do nasilenia żywotnie ważnej dyskusji o TRIPS, ale stwierdziła, że rządy i firmy powinny teraz działać nad zwiększeniem produkcji, zwłaszcza na wschodzących rynkach. Jej zdaniem, producenci powinni współpracować z takimi organami jak Światowa Organizacja Zdrowia WHO i z sojuszem producentów szczepionek GAVI, a zrzeszenia firm powinny poszukać różnych opcji. — Musimy zapewnić, że w końcu zrobimy to, czego oczekują od nas miliony ludzi z zapartym tchem wiedząc, że pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami — powiedziała szefowa WTO, dawniej minister finansów i spraw zagranicznych Nigerii.