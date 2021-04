Szybko drożeje szczepionka od Pfizera

Unia chce zawrzeć z obiema firmami nową umowę na dostawę w 2022 i 2023 r. do 1,8 mln dawek, z czego 900 mln opcjonalnie — podał wcześniej Reuter.

Bułgarski premier podczas wizyty na wsi w południowej części kraju powiedział w niedzielę 11 kwietnia, że Unia negocjuje nową umowę w cenie po 19,5 euro za dawkę. — Ceny szybko rosną. Cena Pfizera była 12 euro, potem wzrosła do 15,5, teraz są zawierane umowy z Unią na 2022 i 2023 r. na 900 mln dawek, ale już po 19,5 euro — powiedział Borysow. — Będzie to z grubsza kosztować 18 mld euro. To oznacza., że eksperci finansowi powinni przewidywać w nowych budżetach większe, znacznie większe sumy na szczepionki — dodał.