Anglia: Dwa darmowe testy na COVID-19 dla każdego co tydzień

Akcja szczepień na Wyspach idzie wyjątkowo sprawnie i szybko w porównaniu do unijnych krajów. Ponad 31 mln osób w Wielkiej Brytanii otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19, a obie dawki podano ponad 5 mln pacjentom.

- To bardzo ważny kolejny krok naprzód, który pomoże nam poluzować obostrzenia i powrócić do normalności w naszym kraju - podkreślił brytyjski minister zdrowia Edward Argar, cytowany przez Sky News.

Wielka Brytania szykuje się powoli do otwarcia gospodarki, która jest zamrożona od grudnia z uwagi na wysoką liczbę zakażeń koronawirusem. Władze zachęcają obywateli do korzystania z darmowych testów i wykonywania regularnych badań, które znacznie ułatwią ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i przywrócenie codzienności sprzed pandemii.

Wcześniej władze zapowiedziały otwarcie od 12 kwietnia wszystkich lokali gastronomicznych w Anglii po długim lockdownie. Bary, kawiarnie i restauracje mają jednak funkcjonować na nowych zasadach, które wywołały duże oburzenie w branży. Zgodnie z ogłoszonymi restrykcjami, każda osoba odwiedzająca lokal gastronomiczny musi złożyć przed wejściem swój podpis i podać dane kontaktowe, co zdaniem Brytyjczyków narusza ich swobodę i prywatność.

Premier Boris Johnson ma przedstawić także w poniedziałek plan ponownego uruchomienia podróży międzynarodowych. Jak wynika ze wstępnych informacji, podróże zagraniczne zostaną wznowione dopiero 17 maja. Miejsca docelowe mają być oznaczane trzema kolorami - zielonym, pomarańczowym i czerwonym - w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia wirusa. Rząd apeluje jednocześnie do obywateli, by wstrzymali się z rezerwacją wakacyjnych wyjazdów aż do ogłoszenia listy „zielonych” krajów z najniższym ryzykiem zachorowania.