Polska powinna wziąć przykład ze Słowacji w walce z epidemią

Prezes Ryvu Therapeutics stwierdził w wywiadzie, że euforia na świecie po ogłoszeniu sukcesu w stworzeniu szczepionki na koronawirusa, jest uzasadniona. - News Pfizera, że opracowywana przez nich szczepionka jest w 90 proc. skuteczna i ma odpowiedni profil bezpieczeństwa, to najważniejsza wiadomość w ochronie zdrowia od wprowadzenia immunoterapii w leczeniu nowotworów 10 lat temu - podkreślił.

Przewięźlikowski dodał, że jednym z największych problemów w Polsce jest to, że w czasie epidemii nie wygasły spory polityczne, a wręcz podniesiono nowe zamiast skupić się na skutecznej walce z koronawirusem i wykorzystać lepiej zamrożenie gospodarki.

- To jest właśnie obszar, na którym ponieśliśmy największą porażkę. Nie udało się też przygotować do zdalnego nauczania - kilkaset tysięcy uczniów w Polsce nadal nie ma łatwego dostępu do laptopa i Internetu. Trzeba natychmiast kupić duże partie sprzętu i wypożyczyć dzieciom przez szkoły - zaznaczył.

Przewięźlikowski uważa też, że powinniśmy wziąć przykład z naszego południowego sąsiada, Słowacji, która postawiła sobie za cel przebadanie wszystkich obywateli na obecność koronawirusa.

- Modele pokazują, że jeżeli Słowacy liczą na ograniczenie dziennej liczby zakażeń po swojej kampanii testów o połowę, to w Polsce możemy oczekiwać obniżenia liczby zakażeń o dwie trzecie dziennie - podkreślił.

- Taka polska kampania testów antygenowych będzie prawdziwym przełamaniem fali grożącej zatopieniem systemu ochrony zdrowia i gospodarki, teraz próbujemy wiosłować po górskiej rzece na przeciekającym pontonie - dodał.

Więcej na: Business Insider Polska